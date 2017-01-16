Жители Биробиджана недовольны электронными очередями в поликлинике

В областной поликлинике Биробиджана наплыв пациентов после новогодних каникул совпал с запуском электронной очереди. С 9 января требуется значительно больше времени на оформление талона. В итоге пациентам приходится брать регистратуру штурмом. Люди жалуются на медиков, а те в свою очередь призывают граждан быть добрее и запастись терпением, сообщает ИА ЕАОMedia.



Несмотря на то, что до запуска в полном объеме систему тестировали полгода, при первом обращении оформление талона занимает около 10 минут. Однако, как уверяет руководство поликлиники, в ближайшее время ситуация наладится и граждане станут наоборот проще и быстрее попадать к врачу. Также планируется подключить к электронной регистрации кабинеты врачей, чтобы они сами могли записывать пациентов на прием.

