Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Жители Биробиджана недовольны электронными очередями в поликлинике

Теперь пациентам нужно еще больше ждать, чтобы попасть к врачу

В областной поликлинике Биробиджана наплыв пациентов после новогодних каникул совпал с запуском электронной очереди. С 9 января требуется значительно больше времени на оформление талона. В итоге пациентам приходится брать регистратуру штурмом. Люди жалуются на медиков, а те в свою очередь призывают граждан быть добрее и запастись терпением, сообщает ИА ЕАОMedia.

Несмотря на то, что до запуска в полном объеме систему тестировали полгода, при первом обращении оформление талона занимает около 10 минут. Однако, как уверяет руководство поликлиники, в ближайшее время ситуация наладится и граждане станут наоборот проще и быстрее попадать к врачу. Также планируется подключить к электронной регистрации кабинеты врачей, чтобы они сами могли записывать пациентов на прием.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Жители Биробиджана недовольны электронными очередями в поликлинике

Теперь пациентам нужно еще больше ждать, чтобы попасть к врачу

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке