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В Петербурге поезд проехал с открытыми дверями

Полиция разыскивает хулиганов, заблокировавших двери в вагоне метро

В метро Санкт-Петербурга неизвестные блокировали двери в поезде. 

Администрация метро обратилась в полицию по поводу инцидента в подземке. 

Как говорится на официальной странице метрополитена в Facebook, судя по видео, нарушители имели представление, как работает автоматика дверей в поездах и как сделать так, чтобы машинист не получил сигнал о блокировке.

Напомним, инцидент произошел накануне на станции «Лесная». Состав двигался с открытыми дверями. Все это нарушители засняли на видео и выложили в сеть, передает ресурс Санкт-Петербург.ру.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В Петербурге поезд проехал с открытыми дверями

Полиция разыскивает хулиганов, заблокировавших двери в вагоне метро

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