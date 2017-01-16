В Петербурге поезд проехал с открытыми дверями

Полиция разыскивает хулиганов, заблокировавших двери в вагоне метро
В метро Санкт-Петербурга неизвестные блокировали двери в поезде.
Администрация метро обратилась в полицию по поводу инцидента в подземке.
Как говорится на официальной странице метрополитена в Facebook, судя по видео, нарушители имели представление, как работает автоматика дверей в поездах и как сделать так, чтобы машинист не получил сигнал о блокировке.
Напомним, инцидент произошел накануне на станции «Лесная». Состав двигался с открытыми дверями. Все это нарушители засняли на видео и выложили в сеть, передает ресурс Санкт-Петербург.ру.