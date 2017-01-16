Обама: некоторые американцы доверяют Путину больше, чем властям США

Уходящий президент США Барак Обама выразил обеспокоенность, что некоторые американцы больше доверяют президенту РФ Владимиру Путину, чем американскому правительству.

«Меня обеспокоило, насколько в некоторых кругах распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США», — признался Обама в интервью телеканалу CBS.

По его словам, ситуация с «российскими хакерами» продемонстрировала раскол между демократами и республиканцами, заставила их забыть, что они «играют на одном поле».

На прошлой неделе разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о «российском вмешательстве» в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств.

