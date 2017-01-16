Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Обама: некоторые американцы доверяют Путину больше, чем властям США

По его словам, ситуация с «российскими хакерами» продемонстрировала раскол между демократами и республиканцами

Уходящий президент США Барак Обама выразил обеспокоенность, что некоторые американцы больше доверяют президенту РФ Владимиру Путину, чем американскому правительству.

«Меня обеспокоило, насколько в некоторых кругах распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США», — признался Обама в интервью телеканалу CBS.

По его словам, ситуация с «российскими хакерами» продемонстрировала раскол между демократами и республиканцами, заставила их забыть, что они «играют на одном поле».

На прошлой неделе разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о «российском вмешательстве» в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Обама: некоторые американцы доверяют Путину больше, чем властям США

По его словам, ситуация с «российскими хакерами» продемонстрировала раскол между демократами и республиканцами

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке