В Крыму ожидается шквалистый ветер

МЧС предупреждает об усилении ветра в Крыму в ближайшие два дня. Он будет дуть с востока со скоростью 17–22 м/с. В среду возможны порывы до 25 м/с.

Стоит отметить, что это уже не первое экстренное предупреждение, объявленное в Крыму за последние несколько дней.



Лишь накануне ситуация на полуострове нормализовалась после очередного мощного циклона, который принес в регион сильный ветер, шторм и обильные снегопады.

Керченская переправа, которая связывает Крым с Краснодарским краем, работала с перебоями, напоминает ИА «Крыминформ».