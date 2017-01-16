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В Крыму ожидается шквалистый ветер

Скорость при порывах может достигать 25 м/с

МЧС предупреждает об усилении ветра в Крыму в ближайшие два дня. Он будет дуть с востока со скоростью 17–22 м/с. В среду возможны порывы до 25 м/с.

Стоит отметить, что это уже не первое экстренное предупреждение, объявленное в Крыму за последние несколько дней.

Лишь накануне ситуация на полуострове нормализовалась после очередного мощного циклона, который принес в регион сильный ветер, шторм и обильные снегопады.

Керченская переправа, которая связывает Крым с Краснодарским краем, работала с перебоями, напоминает ИА «Крыминформ».

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В Крыму ожидается шквалистый ветер

Скорость при порывах может достигать 25 м/с

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