Жительницу Ачинска задержали после выложенного в соцсеть фото в шубе

В отношении жительница Ачинска в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело после снимка в соцсети «Одноклассники». Женщина выложила фотографию в шубе, кредит на которую она получила по поддельным документам.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, для этого мошенница сделала копию паспорта знакомой, вклеила туда свою фотографию и снова скопировала. С такой бумагой дама пришла в меховой салон, где выбрала шубу за 25 тыс. рублей. Продавцы ничего не заподозрили и оформили кредит с первоначальным взносом в 9 тыс. рублей.

Когда пришло время оплачивать покупку, женщина перестала отвечать на звонки. Сотрудники магазина обратились в полицию. Злоумышленницу задержали после того, как она опубликовала в соцсети фото в новой шубе.

Уголовное дело о мошенничестве было прекращено после того, как должница выплатила полную сумму.