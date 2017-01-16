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Благотворительный фонд в Тюмени оплатит проезд за безбилетных детей

В регионе стартует акция «Я заплачу за ребенка!»

Благотворительный фонд «Спарта» в Тюмени оплатит проезд за безбилетных детей, которых высадили на морозе из автобуса или маршрутки.

Как сообщает megatyumen.ru, суть акции заключается в том, чтобы ни одного ребенка, забывшего дома деньги или проездной документ, кондукторы и водители не высаживали из общественного транспорта.

Фонд готов оплатить проезд любого школьника, оказавшегося в сложной ситуации. Для этого водителю транспорта необходимо снять безбилетника на видео, а также сообщить представителям фонда отрезок пути, который он проехал.

Напомним, ранее «Известия» совместно с аналитической службой «Рамблер» провели опрос, в котором приняли участие более 16 тыс. человек, и поинтересовались у читателей, высаживали ли их детей или их самих в детстве из общественного транспорта за безбилетный проезд. Большинство респондентов (68%) ответили, что с такими случаями не сталкивались, выразив мнение, что закон должен быть на стороне детей.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Благотворительный фонд в Тюмени оплатит проезд за безбилетных детей

В регионе стартует акция «Я заплачу за ребенка!»

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