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Агент: к Ласине Траоре проявляют интерес некоторые английские клубы

По его словам, трансфер ивуарийца в «Малагу» не состоялся из-за принципиальной позиции «Монако»

Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласины Траоре, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего подопечного, который с опозданием присоединился к сборам армейцев в Испании из-за болезни.

Напомним, одним из вариантов дальнейшего продолжения карьеры Траоре рассматривалась испанская «Малага», но этот трансфер не состоялся.

«Кстати, отдельно хочу сказать о несостоявшемся уходе Ласины в «Малагу». Все документы были готовы, ЦСКА был в курсе переговоров, но всё уперлось в позицию «Монако», — цитирует Селюка «Федеральное агентство новостей».

Он также отметил, что к его подопечному проявляли интерес английские клуб из середины таблицы.

В текущем сезоне Траоре провел 14 матчей за ЦСКА, в которых забил пять мячей. 

Траоре перешел в ЦСКА из французского «Монако» 8 июля 2016 года на правах аренды. Он должен был провести в составе армейцев весь сезон, однако перед зимней паузой в чемпионате РФ московский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Агент: к Ласине Траоре проявляют интерес некоторые английские клубы

По его словам, трансфер ивуарийца в «Малагу» не состоялся из-за принципиальной позиции «Монако»

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