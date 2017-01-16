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Ярославцы просят отобрать очередного медведя у владельцев кафе

Как отмечается в петиции, зверь напуган и истощен

В придорожном кафе на шоссе под Ярославлем содержится в клетке медвежонок. Местные жители просят прокуратуру проверить, есть ли у хозяев заведения разрешение. Ранее у них уже отобрали двух медведей, сообщает ИА «Ярновости».

Под петицией с требованием запретить держать диких зверей в кафе «Генацвале» у деревни Шалаево подписалось более 1,5 тыс. человек. Активисты пишут, что медвежонок живет в тесной клетке, он напуган и истощен. «Посетители говорят, что в этом кафе делают котлеты из медвежатины», — отмечается в обращении на имя природоохранного прокурора Андрея Маркина. Люди просят проверить наличие разрешения на содержание дикого зверя, отобрать медвежонка у владельцев кафе и пристроить его в заповедник.

В 2013 году «Генацвале» уже было в центре скандала — тогда по решению суда у владельцев изъяли двух медведей. Медведица Маша прожила там пять лет, а медведь Толя — около семи. В итоге их отправили в питомник.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Ярославцы просят отобрать очередного медведя у владельцев кафе

Как отмечается в петиции, зверь напуган и истощен

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