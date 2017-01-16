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Байден сравнил демократические реформы на Украине с полетом на Луну

Вице-президент США призвал граждан страны продолжать «демонстрировать свою приверженность верховенству права»

Евроинтеграцию Украины и проведение в стране демократических реформ можно сравнить с полетом на Луну, заявил вице-президент США Джо Байден в ходе визита в Киев в понедельник. 

«Следующий год будет очень сложным. Год, который покажет результат. Джон Кеннеди когда-то сказал о полете на Луну: «Мы не можем это откладывать». Я считаю, что украинцы не могут и не хотят откладывать создание нового демократического государства», — приводит его слова «Апостроф».

Он также призвал украинский народ продолжать «демонстрировать свою приверженность верховенству права», а также продолжать борьбу с коррупцией, передает «Федеральное агентство новостей»

«Расследуйте и преследуйте чиновников, которые разбазаривают бюджетные средства», — сказал вице-президент США.

В ходе визита в Киев Байден встретится с президентом Украины Петром Порошенко. После встречи пройдут двусторонние переговоры в расширенном составе. 

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Байден сравнил демократические реформы на Украине с полетом на Луну

Вице-президент США призвал граждан страны продолжать «демонстрировать свою приверженность верховенству права»

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