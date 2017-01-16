Би-би-си и Первый канал расследуют ситуацию с утечкой серии «Шерлока»

Телеканал BBC расследует ситуацию с утечкой последнего эпизода популярного британского сериала «Шерлок» в русской озвучке «Первого канала» на день раньше выхода в эфир.

Как сообщает в понедельник издание Telegraph, руководство канала рассматривает версию, согласно которой нелегальное появление эпизода в сети могло быть организовано намеренно.

«BBC Worldwide очень серьезно относится к уязвимостям в строжайших протоколах безопасности контента, мы начали полное расследование обстоятельств утечки», — сообщил представитель компании.

Напомним, заключительный эпизод четвертого сезона сериала под названием «Последнее дело» (The Final Problem) в русской озвучке нелегально появился в сети в субботу.

При этом в пресс-службе «Первого канала» сообщили, что компания находится в тесном контакте с BBC и также выясняет обстоятельства утечки эпизода.

«По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования», — приводит ТАСС сообщение представителя канала.

Четвертый сезон телесериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли выходит с начала 2017 года, всего в сезоне три серии.