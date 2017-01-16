Путин привязал зарплату главы ПФР к зарплате его подчиненных

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который привязывает заработную плату глав Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования к ежемесячной зарплате сотрудников фондов.

Документ опубликован на портале правовой информации. Он вступил в силу с 1 января 2017 года.

Указом установлено, что условия оплаты труда председателей фондов «применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством РФ».