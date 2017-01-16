Путин утвердил основы политики регионального развития до 2025 года

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики регионального развития России на период до 2025 года, сообщил официальный портал правовой информации в понедельник.

Ее целью являются обеспечение равных возможностей для реализации экономических, политических и социальных прав граждан на всей территории страны, повышение качества их жизни, обеспечение экономического роста и научно-технологического развития регионов.

Кроме того, среди целей называются повышение конкурентоспособности экономики России на мировых рынках на основе сбалансированного развития регионов и муниципальных образований, а также максимальное привлечение населения к решению региональных и местных задач.

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