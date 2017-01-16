В Пскове продолжат производить электропредохранители для поездов

В одной из колоний Пскова сохранится единственное в России производство электропредохранителей для поездов. Об этом позаботилась Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России.

Как сообщает Псковское агентство информации, речь идет о колонии строгого режима в Идрице Себежского района.

«У нас есть производства, редкие для уголовно-исполнительной системы, а иногда и для страны в целом. Взять, к примеру, производство изделий из янтаря, имеющееся только в одной колонии в Калининградской области, производство пихтового масла в некоторых учреждениях Сибирского региона, производство экранирующей оплетки для проводов, оставшееся в России только в колонии в Смоленской области, или производство электропредохранителей для подвижного состава железных дорог, оставшееся только в колонии в Псковской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что заключенные в России производят свыше 100 тыс. разных предметов и товаров. Среди них литье черных и цветных материалов, металлоконструкции, оборудование для коммунального хозяйства, автотранспортные средства и сельхозтехника, а также обувь и продукты питания.