Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Пскове продолжат производить электропредохранители для поездов

ФСИН сохранила в одной из колоний города единственное в РФ производство этих деталей

В одной из колоний Пскова сохранится единственное в России производство электропредохранителей для поездов. Об этом позаботилась Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России.

Как сообщает Псковское агентство информации, речь идет о колонии строгого режима в Идрице Себежского района.

«У нас есть производства, редкие для уголовно-исполнительной системы, а иногда и для страны в целом. Взять, к примеру, производство изделий из янтаря, имеющееся только в одной колонии в Калининградской области, производство пихтового масла в некоторых учреждениях Сибирского региона, производство экранирующей оплетки для проводов, оставшееся в России только в колонии в Смоленской области, или производство электропредохранителей для подвижного состава железных дорог, оставшееся только в колонии в Псковской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что заключенные в России производят свыше 100 тыс. разных предметов и товаров. Среди них литье черных и цветных материалов, металлоконструкции, оборудование для коммунального хозяйства, автотранспортные средства и сельхозтехника, а также обувь и продукты питания.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В Пскове продолжат производить электропредохранители для поездов

ФСИН сохранила в одной из колоний города единственное в РФ производство этих деталей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке