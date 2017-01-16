«Ядерное» предложение Дональда Трампа к РФ нуждается в уточнении

Предложение Дональда Трампа к России сократить ядерные арсеналы связано со стремлением США ликвидировать преимущество Москвы в стратегических ядерных вооружениях, полагают российские эксперты. Вместе с тем Москва не намерена идти на такой шаг даже при условии, что Вашингтон снимет антироссийские санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Данную позицию подтвердили «Известиям» в Совете Федерации, а также ведущие специалисты в сфере ядерной безопасности. Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете Times о готовности снять санкции с Москвы в обмен на сокращение российских ядерных арсеналов.

В Москве инициативу избранного президента восприняли весьма сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает возможность сокращения ядерного вооружения в обмен на отмену санкций США.



— Сейчас каких-либо переговоров на этот счет не ведется. Россия не была инициатором этих рестрикций, и Россия, подчеркивал президент, не намерена ставить вопрос об этих санкциях в ходе зарубежных контактов, — сказал Песков журналистам.



Отвечая на вопрос о возможности изменения позиции Москвы в отношении сокращения ядерных вооружений, Песков подчеркнул, что эта тема может обсуждаться только после вступления Трампа в должность президента.



— Я никак бы сейчас не обсуждал инициативу. После вступления в должность господина Трампа, — отметил Песков.



Российские парламентарии также отреагировали на «ядерную сделку» Дональда Трампа, сформулированную им в интервью лондонской газете.



Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Алексей Пушков сказал «Известиям», что увязывать отмену антироссийских санкций с какой-либо международной проблематикой, в том числе и с сокращением ядерного оружия, неверно.



— Вопрос о сокращении ядерного оружия может рассматриваться только после вступления Дональда Трампа в должность президента США. После этого президенты двух стран смогут обсудить самый широкий круг вопросов. Россия и США являются ключевыми ядерными державами. Однако неверно увязывать отмену санкций с достижением каких-либо соглашений. Сам принцип увязки двух вопросов, на мой взгляд, неверен. Москва не поддается давлению, — подчеркнул сенатор.



Собеседник напомнил, что администрация Барака Обамы пыталась увязать отмену санкций с выполнением Россией целого ряда условий, однако из этого ничего не вышло.

В свою очередь, ведущие специалисты в области ядерных технологий видят в предложении Трампа попытку обеспечить для США возможности догнать Россию в стратегическом ядерном вооружении.



Генерал-лейтенант запаса, председатель ПИР-центра Евгений Бужинский отметил в беседе с «Известиями», что предложения Дональда Трампа нуждаются в существенной детализации и уточнении.



— Американцам нужно ликвидировать преимущество России в стратегических ядерных силах. Если у нас будут хорошие политические отношения, то мы сможем решить вопросы ядерного разоружения. Но делать это нужно комплексно. У России есть позиция насчет ядерного оружия, и она никак не связана с санкциями. В любом случае односторонние действия РФ по сокращению ядерного оружия будут снижать ее стратегическую боеспособность. Сейчас у РФ и США паритет по ядерному оружию. У РФ 1550 ядерных боеголовок и 800 носителей. У США примерно столько же. Согласно Пражскому договору 2010 года (СНВ-III), обе страны должны достичь этих показателей к 2021 году. Но уже сейчас и РФ, и США практически достигли этих показателей, — сказал военный эксперт.



Генерал-лейтенант добавил, что Россия не сокращает свой ядерный потенциал, так как он соответствует всем договорам и международному праву.



— Москва модернизирует свои ядерные силы. Между тем РФ всегда выступает за сокращение ядерного оружия. Но для этого нужен взаимовыгодный и всеобъемлющий договор с США. А пока совершенно непонятно, о чем говорит Дональд Трамп. О каком ядерном оружии? Стратегическом или тактическом? — добавил собеседник.