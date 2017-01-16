Липецкие библиотекари победили во всероссийском конкурсе

Среди региональных школьных библиотек прошел конкурс «Читающая мама — читающая нация». Дипломами I степени награждены два специалиста из Липецка — заведующая библиотекой школы № 23 Валентина Тимофеева и библиотекарь школы № 51 Надежда Малинкина. Об этом сообщает GOROD48.

Свои проекты представили 26 участников республик Бурятия, Хакасия, Калмыкия, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Омской, Свердловской и Тюменской областей, Пермского края, а также городов Елец, Липецк, Нижний Новгород, Светогорск, Сургут. Цель конкурса, который проводит Ассоциация школьных библиотекарей русского мира, — возрождение в России традиций семейного чтения.

Библиотекари предложили на суд жюри нестандартные методы привлечения мам школьников к решению проблем детского чтения, подготовили исследования ситуации с детским чтением и роли матерей в его активизации.

