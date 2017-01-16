Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Липецкие библиотекари победили во всероссийском конкурсе

Жюри оценило проекты по привлечению школьников к книге и по семейному чтению

Среди региональных школьных библиотек прошел конкурс «Читающая мама — читающая нация». Дипломами I степени награждены два специалиста из Липецка — заведующая библиотекой школы № 23 Валентина Тимофеева и библиотекарь школы № 51 Надежда Малинкина. Об этом сообщает GOROD48.

Свои проекты представили 26 участников республик Бурятия, Хакасия, Калмыкия, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Омской, Свердловской и Тюменской областей, Пермского края, а также городов Елец, Липецк, Нижний Новгород, Светогорск, Сургут. Цель конкурса, который проводит Ассоциация школьных библиотекарей русского мира, — возрождение в России традиций семейного чтения.

Библиотекари предложили на суд жюри нестандартные методы привлечения мам школьников к решению проблем детского чтения, подготовили исследования ситуации с детским чтением и роли матерей в его активизации.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Липецкие библиотекари победили во всероссийском конкурсе

Жюри оценило проекты по привлечению школьников к книге и по семейному чтению

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке