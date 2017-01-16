Россия поддержит жителей геополитически важных территорий: документ

Российские власти намерены улучшить условия жизни в геополитически важных территориях и считают это одним из приоритетов регионального развития.

«Приоритетными направлениями государственных программ должны являться <...> сдерживание оттока населения с важных в геополитичесом отношении территорий, не имеющих в обозримом будущем перспектив динамичного экономического развития, путем создания благоприятных социальных условий», — говорится в основах политики регионального развития, которые президент Владимир Путин утвердил в понедельник.

Среди других приоритетов Кремль выделяет снятие инфраструктурных ограничений для территорий с низким уровнем социально-экономического развития и высокой плотностью населения, а также инфраструктурное и социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического потенциала.

Кроме того, в планах властей «сокращение различий в качестве жизни в городах и сельской местности» и увеличение количества точек роста экономики.

Еще одним приоритетом называется улучшение экологии и развитие в крупных городских агломерациях транспортной инфраструктуры, обеспечивающей экономическую связанность городов с прилегающими к ним территориями, а также городских агломераций между собой.

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