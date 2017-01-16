Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Россия поддержит жителей геополитически важных территорий: документ

Власти намерены сдержать отток населения из них

Российские власти намерены улучшить условия жизни в геополитически важных территориях и считают это одним из приоритетов регионального развития.

«Приоритетными направлениями государственных программ должны являться <...> сдерживание оттока населения с важных в геополитичесом отношении территорий, не имеющих в обозримом будущем перспектив динамичного экономического развития, путем создания благоприятных социальных условий», — говорится в основах политики регионального развития, которые президент Владимир Путин утвердил в понедельник.

Среди других приоритетов Кремль выделяет снятие инфраструктурных ограничений для территорий с низким уровнем социально-экономического развития и высокой плотностью населения, а также инфраструктурное и социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического потенциала.

Кроме того, в планах властей «сокращение различий в качестве жизни в городах и сельской местности» и увеличение количества точек роста экономики.

Еще одним приоритетом называется улучшение экологии и развитие в крупных городских агломерациях транспортной инфраструктуры, обеспечивающей экономическую связанность городов с прилегающими к ним территориями, а также городских агломераций между собой.

Читайте также: 

Путин утвердил основы политики регионального развития до 2025 года

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Россия поддержит жителей геополитически важных территорий: документ

Власти намерены сдержать отток населения из них

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке