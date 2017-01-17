Мэров предложили сажать на 15 суток за нарушения прав сирот

В Совете по правам человека при президенте (СПЧ) решили бороться с массовыми отказами детям-сиротам в жилье, которое им положено по закону. В феврале состоится рабочее совещание с участием представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минобразования, Минэкономразвития и столичных чиновников. Как сообщил «Известиям» член СПЧ Евгений Бобров, совет будет рекомендовать правоохранительным структурам привлекать чиновников вплоть до мэров городов к административной ответственности и даже сажать их под административный арест за необоснованные решения об отказе в предоставлении жилья.

Только в Москве за 2014–2016 годы в судах было оспорено около 90 решений комиссии по обеспечению жильем сирот — как иногородних, так и родившихся в Москве. По мнению экспертов, случаев нарушений прав сирот на самом деле гораздо больше, просто не все жалуются. И эта тенденция характерна для всей страны. Порой ребят пытаются вернуть в квартиры, где живут их родители, лишенные родительских прав, туда, где не соблюдаются установленные законодательством нормы жилой площади или где проживают посторонние люди, не являющиеся членами семьи.

Почти во всех случаях суды встают на сторону сирот, однако чиновники далеко не всегда торопятся исполнять их постановления.

— И за нарушения закона, и за неисполнение решений судов законодательство вполне позволяет сажать чиновников под административный арест, — пояснил «Известиям» Евгений Бобров. — Я считаю, что иногда есть основания привлекать их и к уголовной ответственности — порой в их действиях можно найти состав преступления.

В 2002 году в столице была создана межведомственная комиссия по решению жилищных вопросов детей-сирот, куда входят чиновники департаментов соцзащиты, имущества, образования, здравоохранения и других ведомств.

Руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе», бывший детский омбудсмен Алексей Головань входил в состав этой комиссии с момента ее основания и до прошлого года. Он постоянно оспаривал решения чиновников в суде.

— До 2013 года такого безобразия не было, — рассказал Алексей Головань «Известиям». — В год обжаловали одно-два решения, а сейчас ежегодно обжалуют 40–50 решений. Только сегодня мне поступило два звонка от ребят, которые просят обжаловать решение комиссии.

В прошлом году московская комиссия, по словам общественника, не принимала решения об отказе, а под разными предлогами переносила рассмотрение дел на 2017 год, хотя это не разрешено законом. Разве что сам сирота попросит об этом.

— Плохо, что мы заставляем сирот реализовывать их конституционное право на жилище в судебном порядке. Это стало уже обычной практикой, — пояснил Алексей Головань. — Представители комиссии говорят сиротам, что если им что-то не нравится, пусть обращаются в суд. Но ведь это не так просто, это тяжелое испытание.

В отношении сирот, взятых из других регионов на воспитание в столичные семьи, Москва занимает такую позицию: обеспечивать их жильем должны там, откуда они приехали. А в регионах бывает по-разному: где-то держат этих ребят в своих списках очередников, а где-то считают, что они не должны стоять у них в очереди на получение жилья.

— Но если у ребенка уже здесь все социальные связи и есть возможность себя реализовать, зачем ему возвращаться туда, откуда его привезли? Причем много лет назад, — отметил Алексей Головань. — По закону местом жительства ребенка является место жительства его законных представителей на весь период опеки и попечительства. И если по окончании попечительства он не уезжает в тот регион, откуда его взяли, его местом жительства остается Москва. Это позиция Верховного суда, которая основана на нормах гражданского и семейного законодательства.

Член координационного совета по реализации Нацстратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы при президенте, член Общественной палаты РФ Юлия Зимова отметила, что законом не установлен срок, который ребенок должен прожить на территории региона, чтобы именно в нем получить квартиру.

— Поэтому каждый случай разбирается отдельно. Как правило, в судебном порядке, — сказала Юлия Зимова «Известиям». — Если ребенка родители перевезли столицу в восемь лет и к моменту достижения совершеннолетия он прожил в ней большую часть жизни, то, скорее всего, ему дадут квартиру. А если ребенка перевезли в 16 лет, то Москва будет бороться за то, чтобы жилье предоставляли в том регионе, откуда он прибыл. Хотя ребенок не виноват в том, что его перевезли, и он не должен участвовать в судебных тяжбах. Единственно верного ответа нет, поэтому такие дела отдаются на усмотрение судов.

По ее мнению, привлекать к ответственности чиновников в случае нарушений должны Счетная палата и прокуратура.