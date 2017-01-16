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Храм Московского патриархата забросали в Киеве «коктейлями Молотова»

Однако чудом возгорания не произошло, бутылки разбились о стены деревянной церкви

Храм святителя Петра Могилы в Киеве, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), неизвестные злоумышленники забросали «коктейлями Молотова». Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП.

Инцидент произошел рано утром в понедельник. Четыре стеклянные бутылки с горючей смесью вандалы бросили в южную стену деревянного храма около четырех часов утра.

«Только чудом, покровительством Пресвятой Богородицы, храм остался невредимым, бутылки не разбились и отлетели от стен», — цитирует ТАСС настоятеля Иоанна Тронько.

После нападения злоумышленники скрылись.

Уже не первый раз церковь подвергается подобным нападениям. Всё дело, по словам священнослужителей, в желании получить дорогую землю, на которой она располагается. По словам настоятеля, на этом месте хотят построить многоэтажки.

Так, 5 января 2016 года несколько неизвестных также забросали территорию храма «коктейлями Молотова». Тогда возгорание удалось своевременно ликвидировать, пишет «Ридус».

В настоящее время на Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь, являющаяся самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. В стране также существуют Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь, не признанные мировым православием церковные структуры.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко пытался в 2008 году получить поддержку константинопольского патриарха Варфоломея. Однако вселенский патриарх своего благословения на каноническое отделение украинской православной церкви не дал.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Храм Московского патриархата забросали в Киеве «коктейлями Молотова»

Однако чудом возгорания не произошло, бутылки разбились о стены деревянной церкви

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