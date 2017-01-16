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Два якутских медика спасли жизнь пассажира самолета

Инцидент произошел на ночном рейсе Москва–Якутск

Двое медицинских работников из Якутии оказали первую помощь человеку на борту самолета в ночь на 15 января. Фельдшер НПЦ «Фтизиатрия» Александр Алексеев и медсестра Хангаласской ЦРБ Любовь Данилова летели рейсом Москва–Якутск. Одному из пассажиров стало плохо. Экипаж обратился с просьбой о квалифицированной помощи, на который откликнулись медики.

Как передает ИА SakhaNews, у пациента было очень высокое давление и ангина. Фельдшер и медсестра оказали первую помощь, воспользовавшись лекарствами из бортовой аптечки, часть препаратов предоставили другие пассажиры.

В Якутске больного ждала скорая помощь с реанимацией, которая доставила его в Якутскую городскую клиническую больницу. В настоящее время жизни пациента ничего не угрожает.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Два якутских медика спасли жизнь пассажира самолета

Инцидент произошел на ночном рейсе Москва–Якутск

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