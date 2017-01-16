Угонщиков стройтехники и автомобилей задержали в Великом Новгороде

Полицейские задержали в Великом Новгороде подозреваемых в краже автомобилей и строительной техники. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

По данным Новгород.Ру, трое новгородцев и двое жителей Ленинградской области специализировались на кражах фургонов марки «УАЗ» и строительной техники российского производства. Угон автомобилей производился на территории Новгородской и Ленинградской областей. Известно, что подозреваемые продавали похищенные автомобили по поддельным документам или без них. Как правило, покупатели использовали похищенную технику на лесных делянках, используя регистрационные знаки от других машин.

Полицейские установили причастность задержанных к совершению пяти автомобильных краж. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Во время обысков у автоугонщиков изъяли механические устройства и другие предметы. Помимо этого у задержанных обнаружили шесть похищенных машин.



В настоящий момент полицейские выясняют подробности на причастность задержанных к аналогичным преступлениям, добавили в пресс-службе.

