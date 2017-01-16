Московская биржа назвала причину остановки торгов на фондовом рынке

Временная приостановка торгов на фондовом рынке Московской биржи в понедельник была связана со сбоем в работе программного обеспечения, отвечающего за формирование таблицы заявок одного из режимов торгов РЕПО. Об этом сообщила пресс-служба биржи.

Как указано в сообщении на сайте организации, некорректная работа в торговой системе могла также привести к ошибкам при приеме заявок от участников торгов и в других режимах торгов фондового рынка.

«Было принято решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 14:34 мск для того, чтобы скорректировать параметры таблицы заявок и избежать возможного негативного воздействия на клиринговые функции системы», — сообщает пресс-служба биржи.

Торгово-клиринговая система фондового рынка была недоступна в понедельник в течение 31 минуты (торги были приостановлены в 14:34 мск, а возобновлены — в 15:20 мск). Отмечается, что валютный, срочный и товарный рынки в это время работали в штатном режиме.