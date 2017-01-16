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Интернет-зависимых в Китае больше не будут лечить электрошоком

Внимание надзорных органов к подобным практикам привлек трагический случай: подросток убил свою мать после курса исцеления

Власти Китая намерены запретить специализированным медучреждениям лечить пациентов, страдающих от интернет-зависимости, электрошоком.

Внимание надзорных органов к подобным практикам лечения привлек трагический случай: прошедший курс избавления от интернет-зависимости подросток убил свою мать, чтобы отомстить, передает «Лента.ру».

После этого случая правительство страны разработало закон, который запрещает лечение электрошоком и «другие физические наказания».

Как сообщил один из авторов документа, многие родители в Китае верят, что электрошоковая терапия действительно помогает от интернет-зависимости. Однако дети таких родителей часто возвращаются из больниц со следами психологических травм: «Они почти не говорят, боятся видеться с людьми и выходить из дома», — отметил он.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Интернет-зависимых в Китае больше не будут лечить электрошоком

Внимание надзорных органов к подобным практикам привлек трагический случай: подросток убил свою мать после курса исцеления

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