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Взрыв прогремел в турецком Диярбакыре

Трое полицейских погибли, трое — получили ранения

Три человека погибли, три человека получили ранения в результате взрыва в турецком Диярбакыре на юго-востоке Турции. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в 16:30 мск во время сноса здания в районе Сур, в котором находится кампус университета Диджле, передает NTV.

Уточняется, что погибшие, предположительно, являлись полицейскими.

Турецкие СМИ сообщили, что причиной взрыва послужило самодельное взрывное устройство, заложенное на дороге и приведенное в действие дистанционно во время проезда полицейской машины.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города.  

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Взрыв прогремел в турецком Диярбакыре

Трое полицейских погибли, трое — получили ранения

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