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Пять человек пострадали при взрыве жилого дома в Манчестере

Прилегающие улицы оцеплены, причиной инцидента мог стать бытовой газ

Пять человек пострадали от мощного взрыва жилого дома в английском Манчестере. О причинах инцидента, в результате которого был полностью разрушен жилой дом, не сообщается, информирует местная газета Manchester Evening News.

«В настоящее время на месте работают представители экстренных служб. Сообщается о пятерых пострадавших. Полиция подтвердила факт инцидента, но не сообщила подробностей», — цитирует «РИА Новости» издание.

Аварийные службы, прибывшие на место взрыва, оцепили прилегающие улицы, пишет «Русская планета». Спасатели и медики также находятся в районе происшествия.

По словам очевидцев, они слышали громкий хлопок — не исключено, что это мог быть взрыв бытового газа.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Пять человек пострадали при взрыве жилого дома в Манчестере

Прилегающие улицы оцеплены, причиной инцидента мог стать бытовой газ

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