Пять человек пострадали при взрыве жилого дома в Манчестере

Пять человек пострадали от мощного взрыва жилого дома в английском Манчестере. О причинах инцидента, в результате которого был полностью разрушен жилой дом, не сообщается, информирует местная газета Manchester Evening News.

«В настоящее время на месте работают представители экстренных служб. Сообщается о пятерых пострадавших. Полиция подтвердила факт инцидента, но не сообщила подробностей», — цитирует «РИА Новости» издание.



Breaking news: Several people hurt as blast destroys house in Blackley - live from the scenehttps://t.co/K97x7rkOUl — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) 16 января 2017 г.

Аварийные службы, прибывшие на место взрыва, оцепили прилегающие улицы, пишет «Русская планета». Спасатели и медики также находятся в районе происшествия.

Firefighters have rescued a kitten from the rubble following the explosion in Blackley https://t.co/K97x7rkOUl pic.twitter.com/vUdmwE029B — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) 16 января 2017 г.

По словам очевидцев, они слышали громкий хлопок — не исключено, что это мог быть взрыв бытового газа.