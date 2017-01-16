Путин поручил наделить прокуроров правом на распоряжение жильем

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре разработать и до 1 марта внести в Госдуму законопроект, который предусматривает наделение прокуроров полномочиями по управлению и распоряжению закрепленным за органами и организациями прокуратуры жилищным фондом.

«Правительству РФ разработать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и до 1 марта 2017 года внести в Госдуму Федерального собрания проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре РФ», предусматривающий наделение Генеральной прокуратуры РФ полномочиями по управлению и распоряжению закрепленным за органами и организациями прокуратуры РФ жилищным фондом РФ, полномочиями и функциями учредителя в отношении подведомственных ей организаций, а также полномочиями выступать от имени РФ при государственной регистрации права собственности РФ на объекты федеральной собственности, закрепленной за органами и организациями прокуратуры РФ», — отмечается в указе президента.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин и генеральный прокурор Юрий Чайка обратились к главе государства с просьбой выделить средства на обеспечение жильем сотрудников двух ведомств.

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