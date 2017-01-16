Вандалы осквернили памятник советским воинам в Вене

Памятник советским воинам-освободителям осквернили в Вене в понедельник, 16 января.

Инцидент произошел на площади Шварценбергплац. Фасад памятника неизвестные злоумышленники облили фасад монумента темно-красной краской.

По факту акта вандализма посольство РФ в стране направило федеральному Министерству европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики ноту протеста. Документ содержит требование от ведомства принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба и не допускать подобных инцидентов в будущем. Также же Россия потребовала выявить и наказать виновных в осквернении монумента, сообщает.

«С учетом имевших место и ранее подобных актов вандализма настоятельно призываем австрийские власти принять исчерпывающие меры для обеспечения надлежащей охраны мемориала», –цитирует заявление посольства РЕН ТВ со ссылкой на ТАСС.