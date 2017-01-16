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Бывшего главу Румынии обвинили в преступлениях против человечности

В отношении экс-президента страны возбуждено уголовное дело о разгоне антиправительственной манифестации в Бухаресте в 1990 году

Военная прокуратура Румынии обвинила бывшего президента республики Иона Илиеску в совершении преступлений против человечности в связи с делом о привлечении шахтеров к разгону антиправительственной манифестации в Бухаресте в 1990 году.

Как передает агентство Agerpress, официально обвинение было предъявлено экс-главе государства в понедельник. При этом сам Ион Илиеску заявил, что не считает себя виновным в этих преступлениях.

Помимо бывшего президента Румынии, расследование по этому делу также ведется в отношении ряда бывших высокопоставленных политиков, в том числе бывшего главы правительства Петре Романа и вице-премьера Джелу Войкана Войкулеску.

По версии обвинения, фигуранты дела были организаторами атаки на манифестантов, которые в июне 1990 года организовали лагеря протеста в центре Бухареста, требуя отстранения бывших коммунистов. В этой атаке участвовали вооруженные силы МВД Румынии, министерства национальной обороны, Румынской службы информации, а также более 10 тыс. шахтеров и рабочих из разных регионов страны.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Бывшего главу Румынии обвинили в преступлениях против человечности

В отношении экс-президента страны возбуждено уголовное дело о разгоне антиправительственной манифестации в Бухаресте в 1990 году

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