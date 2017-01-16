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Понедельник,
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Кремль намерен стимулировать активность местных чиновников налогами

Их могут перераспределить на уровень городов и районов

Российские власти планируют стимулировать активность чиновников городского и районного уровней через частичное перераспределение налоговых доходов в пользу местных бюджетов.

Такой тезис закреплен в основах политики регионального развития, которые президент Владимир Путин утвердил в понедельник.

Самостоятельное наращивание территориями своего экономического потенциала возможно за счет «частичного зачисления в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты доходов от отдельных налогов и сборов, подлежащих зачислению соответственно в федеральный и региональные бюджеты», — говорится в документе.

При этом в нем уточняется, что речь о перераспределении только тех фискальных доходов, которые «были дополнительно начислены на соответствующей территории в результате деятельности органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по наращиванию экономического потенциала территорий».

Одной из целей политики регионального развития называется «сокращение различий в качестве жизни в городах и сельской местности» и увеличение количества точек роста экономики.

При этом среди результатов региональной политики выделяется дальнейшее развитие процесса урбанизации России и сокращение различий в уровне социально-экономического развития ее регионов.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Кремль намерен стимулировать активность местных чиновников налогами

Их могут перераспределить на уровень городов и районов

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