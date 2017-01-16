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Захарова: Вашингтон фактически инициирует гонку вооружений с Москвой

Официальный представитель МИД РФ считает, что планы США по развертыванию вооруженных сил в Европе потенциально разрушительны для всей региональной безопасности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Вашингтона по размещению вооруженных сил в Европе потенциально разрушительны для всей региональной безопасности.

«Реализуемые США планы масштабных развертываний вооруженных сил в Европе обладают сильнейшим разрушительным потенциалом для всей архитектуры европейской безопасности, создают новую военно-политическую реальность, вносят существенный дисбаланс в расстановку сил на континенте», — сказала Захарова, отметив, что это грозит долгосрочными деструктивными последствиями на пространстве Евро-Атлантики.

Она напомнила о переброске США в Польшу через германский порт в Бремерхафене порядка 4 тыс. военнослужащих и 2,5 тыс. единиц военной техники в январе. Кроме того, она отметила ожидающееся в марте развертывание в Германии американской авиационной бригады из 1,8 тыс. военнослужащих. 

По ее словам, наращивая группировку вооруженных сил в Европе, США фактически инициируют новую гонку вооружений, похожую на ту, что существовала во время холодной войны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что размещение в Польше американских танков и бронетехники воспринимается РФ негативно и расценивается как угроза. Он отмечал, что речь идет о том, что «третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе».

В 2017 году Пентагон планирует перебросить в Европу свыше 6 тыс. единиц тяжелой техники, предназначенной для частей быстрого развертывания, личный состав которых в случае возникновения военной угрозы должен прибыть в Старый Свет из США. Техника будет храниться на четырех складах, расположенных на территории Голландии, Бельгии и Германии.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Захарова: Вашингтон фактически инициирует гонку вооружений с Москвой

Официальный представитель МИД РФ считает, что планы США по развертыванию вооруженных сил в Европе потенциально разрушительны для всей региональной безопасности

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