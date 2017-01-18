ЦСКА разработает собственный мессенджер

«Центральный спортивный клуб армии» создает мобильное приложение с информацией о клубе, новостями и мессенджером. Первую версию планируется выпустить к III зимним Всемирным военным играм, которые пройдут в Сочи в феврале 2017 года. После их окончания приложение доработают и оно станет брендированным мессенджером ЦСКА. До сих пор ни одно российское спортивное общество не создавало собственных мессенджеров.

Федеральное автономное учреждение Министерства обороны РФ «Центральный спортивный клуб армии» (ФАУ МО РФ ЦСКА, создано при Минобороны России), которое курирует 57 видов спорта, разместило заказ на создание мобильного приложения для Android и iOS.



Согласно документам, реализовать проект планируется в два этапа. До 15 февраля 2017 года должно быть готово приложение с информацией о III зимних Всемирных военных играх (пройдут 22-28 февраля в Сочи). На его главной странице будут данные о расписании и результатах соревнований, фото и видео. С помощью приложения можно будет узнать о Международном совете военного спорта (организатор игр) и военных играх предыдущих лет. Отдельно будет представлена информация о ЦСКА, истории клуба и его персоналиях.

После окончания Всемирных военных игр до 15 апреля разработчики должны будут переделать программу: информация об играх займет менее заметное место (ее перенесут в раздел новостей), а в приложении появится мессенджер с возможностью создания групп и чатов. Также приложение будет присылать оповещения о ближайших мероприятиях клуба. Фактически программа будет дублировать информацию с официального сайта ФАУ ЦСКА с возможностью оповещений и взаимодействия между пользователями.

Информация о закупке была размещена 13 января, сам продукт должен появиться в магазинах приложений Apple и Google до 15 февраля. Начальная цена проекта — 6,5 млн рублей. В ЦСКА «Известиям» подтвердили, что прием заявок от программистов продолжится до 3 февраля.

Директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин считает, что создание описанного в закупке приложения в заявленные сроки возможно.

— В России множество команд, имеющих большие наработки, чтобы оперативно собрать приложение, состоящее из статических модулей, а не разрабатывать его с нуля, — отметил Арсений Щельцин. — С другой стороны, учитывая опыт работы над мессенджером для чиновников, удивляет отсутствие подробного описания его функционала. Техническое задание не детализирует основные возможности, отсутствуют требования по безопасности и удобству использования. К примеру, мессенджер описан в двух предложениях. Всё это может привести к проблемам с будущим продуктом.

Однако, учитывая, что сроки «горят», дополнительные требования, возможно, будут обсуждаться после конкурса, считает эксперт.

Владелец OMMG Technology Сергей Кравцов убежден, что приложение уже готово. По его мнению, собрать описанный в техзадании продукт в заявленный срок нереально.

— То, что я вижу по срокам, скорее соответствует школе экстремального программирования, — иронизирует Сергей Кравцов. — С высокой долей вероятности продукт уже готов, а конкурс объявлен, чтобы провести официальную закупку. Приложение может быть уже размещено в магазинах приложений и дожидается открытия разработчиком.

Решение о проведении раз в четыре года Всемирных военных игр как аналога олимпиад было принято Международным советом военного спорта в 1995 году. С 2010 года проходят также зимние Игры. III Всемирные военные игры — соревнования по семи видам спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении и шорт-трек. Организатором турнира значится ФАУ МО РФ ЦСКА, за организационно-технические обеспечение деятельности оргкомитета отвечает Минобороны России, председатель оргкомитета — министр обороны РФ Сергей Шойгу. По прогнозам организаторов, в этом году на Играх ожидается 2 тыс. участников из 40 стран.