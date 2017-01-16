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Минэк назвал главную тему арктического форума в Архангельске

Мероприятие пройдет 29–30 марта

Основной темой IV Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который пройдет в Архангельске 29–30 марта, станет человеческий капитал. Об этом заявил замминистра экономического развития России Александр Цыбульский.

«С учетом того, что геостратегически, экономически важность и внимание к Арктике растет, была выбрана тема, которая, по нашему мнению, максимально актуальна с точки зрения развития международной повестки, — это «человек в Арктике», — приводит его слова ТАСС

Цыбульский добавил, что это «минимально политизированная сфера для обсуждения», что, по его мнению, сделает комфортным диалог всех участников мероприятия. 

В форуме примут участие более 1 тыс. человек. Среди них — представители экспертного, научного и бизнес-сообщества, политические деятели.

«Предполагаем участие представителей 14 государств, всё больший интерес к участию в таких мероприятиях проявляют неарктические государства: Япония, Германия, Южная Корея, Сингапур, Индия, Китай», — отмечает Цыбульский. 

В предварительном списке докладчиков и модераторов — 121 человек, среди которых 24 иностранца. 

Основу деловой программы форума, по словам Цыбульского, составят девять тематических секций: «Арктика — территория истории, культуры и туризма», «Арктика — территория экологии», «Арктика — территория современной энергетики», «Арктика — территория транзитных возможностей», «Арктика — территория устойчивого развития и крупных международных проектов», «Новые механизмы развития и повышения привлекательности арктической зоны Дальнего Востока», «Арктика — территория передовых технологий», «Арктика — территория здоровья» и «Арктика — территория профессионалов».

Форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне. Мероприятие, организатором которого является фонд «Росконгресс», проходит при поддержке российского правительства. 

Впервые форум состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам арктического региона. Второй форум прошел в 2011 году и затронул вопросы формирования арктической транспортной системы, в 2013 году в числе основных тем мероприятия рассматривались вопросы экологической безопасности.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Минэк назвал главную тему арктического форума в Архангельске

Мероприятие пройдет 29–30 марта

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