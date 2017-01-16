Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Олланд призвал Порошенко соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

Лидеры Франции, ФРГ и Украины обсудили ход реализации Минских соглашений

Лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко обсудили ход реализации Минских соглашений.

«Президент республики призвал к реальному соблюдению режима прекращения огня, принципы которого были согласованы 24 декабря», — говорится в коммюнике, которое опубликовала пресс-служба французского главы государства, передает агентство «РИА Новости».

Он также заверил Киев о готовности Франции вместе Германией продолжать усилия, необходимые для реализации всего пакета Минских соглашений.

В ходе телефонного разговора с Олландом была отмечена срочная необходимость прогресса по гуманитарным вопросам, в частности по освобождению пленных и восстановлению водоснабжения на востоке Украины.

Президент Пятой республики также подчеркнул, что Париж готов в случае необходимости оказать полную поддержку для продолжения реализации важных реформ на Украине, которые были начаты Порошенко.

Напомним, первая в 2016 году встреча лидеров «нормандской четверки» — президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав Франции и Украины Франсуа Олланда и Петра Порошенко — прошла 19 октября в Берлине. Переговоры продлились около пяти часов и завершились уже за полночь.

По словам Владимира Путина, первая часть переговоров, где обсуждалась ситуация в Донбассе, была в основном посвящена Минским договоренностям. 

Глава государства отметил, что на встрече много внимания было уделено вопросам безопасности. В частности, стороны договорились о том, что должно быть предпринято в ближайшее время, в том числе по разведению конфликтующих сторон на юго-востоке Украины.

Как подчеркнул Владимир Путин, «нормандская четверка» также подтвердила готовность расширить миссию ОБСЕ в зонах отвода и хранения техники в Донбассе. 

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Олланд призвал Порошенко соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

Лидеры Франции, ФРГ и Украины обсудили ход реализации Минских соглашений

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке