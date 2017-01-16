Олланд призвал Порошенко соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

Лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко обсудили ход реализации Минских соглашений.



«Президент республики призвал к реальному соблюдению режима прекращения огня, принципы которого были согласованы 24 декабря», — говорится в коммюнике, которое опубликовала пресс-служба французского главы государства, передает агентство «РИА Новости».



Он также заверил Киев о готовности Франции вместе Германией продолжать усилия, необходимые для реализации всего пакета Минских соглашений.



В ходе телефонного разговора с Олландом была отмечена срочная необходимость прогресса по гуманитарным вопросам, в частности по освобождению пленных и восстановлению водоснабжения на востоке Украины.



Президент Пятой республики также подчеркнул, что Париж готов в случае необходимости оказать полную поддержку для продолжения реализации важных реформ на Украине, которые были начаты Порошенко.



Напомним, первая в 2016 году встреча лидеров «нормандской четверки» — президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав Франции и Украины Франсуа Олланда и Петра Порошенко — прошла 19 октября в Берлине. Переговоры продлились около пяти часов и завершились уже за полночь.

По словам Владимира Путина, первая часть переговоров, где обсуждалась ситуация в Донбассе, была в основном посвящена Минским договоренностям.

Глава государства отметил, что на встрече много внимания было уделено вопросам безопасности. В частности, стороны договорились о том, что должно быть предпринято в ближайшее время, в том числе по разведению конфликтующих сторон на юго-востоке Украины.



Как подчеркнул Владимир Путин, «нормандская четверка» также подтвердила готовность расширить миссию ОБСЕ в зонах отвода и хранения техники в Донбассе.

