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Жители Нижнего Тагила в мороз бросили собаку возле аэропорта Кольцово

Хозяева улетали в Германию и не захотели покупать питомцу билет за 9 тыс. рублей

В аэропорту Екатеринбурга погибла собака, которую бросили хозяева. Жители Нижнего Тагила не стали оформлять на питомца билет за 9 тыс. рублей и в 30-градусный мороз оставили свою болонку Тори в переноске на улице. Животное замерзло насмерть. Полиция проводит проверку по этому факту, информирует TagilCity.ru.

Инцидент произошел в аэропорту Кольцово 25 декабря. Супруги хотели взять собаку с собой в Германию, но у них не было ветеринарного свидетельства и билета, который нужно покупать для перевозки животного в самолете. Тагильчане заранее не узнали эту информацию и приехали в аэропорт с болонкой. В итоге они не приняли мер и на месте — можно было купить собаке билет или поменять дату вылета, чтобы решить проблему с питомцем.

В администрации аэропорта заявили, что болонку Тори можно было спасти, если бы хозяева оставили ее в теплом месте. В настоящее время полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Жители Нижнего Тагила в мороз бросили собаку возле аэропорта Кольцово

Хозяева улетали в Германию и не захотели покупать питомцу билет за 9 тыс. рублей

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