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Любители холодной воды сыграли в хоккей на льду

Они были одеты в купальные костюмы, а некоторые были босиком

Калининградские моржи сразились в хоккей на льду озера Шенфлиз.

Члены команд, мужчины и женщины, были одеты в купальники и плавки. На ногах у них были шлепанцы. Были и такие, кто предпочел выйти на лед босиком.

Как рассказал ресурсу Клопс.Ru один из участников, в хоккей решили сыграть вместо зарядки, которая обычно проходит перед купанием в ледяной воде.

Период длился 15 минут. Команды сыграли вничью. За происходящим на льду наблюдали болельщики — около 60 человек.

Как сказали организаторы игры, в ней могли принять участие только бывалые моржи, поэтому от холода никто не пострадал.

Агентство не раз сообщало о том, как проводят время жители Калининграда, которым нравится плавать в холодной воде.

В частности, на прошлой неделе житель Зеленоградска Олег Резанов пробыл в зимнем море 13 минут, побив свой собственный рекорд.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Любители холодной воды сыграли в хоккей на льду

Они были одеты в купальные костюмы, а некоторые были босиком

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