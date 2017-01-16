Любители холодной воды сыграли в хоккей на льду

Калининградские моржи сразились в хоккей на льду озера Шенфлиз.



Члены команд, мужчины и женщины, были одеты в купальники и плавки. На ногах у них были шлепанцы. Были и такие, кто предпочел выйти на лед босиком.

Как рассказал ресурсу Клопс.Ru один из участников, в хоккей решили сыграть вместо зарядки, которая обычно проходит перед купанием в ледяной воде.

Период длился 15 минут. Команды сыграли вничью. За происходящим на льду наблюдали болельщики — около 60 человек.

Как сказали организаторы игры, в ней могли принять участие только бывалые моржи, поэтому от холода никто не пострадал.

Агентство не раз сообщало о том, как проводят время жители Калининграда, которым нравится плавать в холодной воде.



В частности, на прошлой неделе житель Зеленоградска Олег Резанов пробыл в зимнем море 13 минут, побив свой собственный рекорд.