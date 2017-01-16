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В Курской области у маршрутки на ходу отвалились два колеса

В результате аварии пострадала одна пассажирка


В Курской области микроавтобус «Газель» на скорости остался без задних колес. Инцидент попал на камеру видеорегистратора. ДТП произошло 14 января в Курском районе, на дороге Курск–Поныри.

Как передает KurskCity.ru, за рулем микроавтобуса был 32-летний водитель. На 5-м километре дороги у «Газели» отвалились задние колеса. Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.

Пострадала 51-летняя пассажирка маршрутки, женщину госпитализировали. Пока неизвестно, находились ли в салоне другие люди. По факту аварии проводится проверка.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В Курской области у маршрутки на ходу отвалились два колеса

В результате аварии пострадала одна пассажирка

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