В Курской области у маршрутки на ходу отвалились два колеса





В Курской области микроавтобус «Газель» на скорости остался без задних колес. Инцидент попал на камеру видеорегистратора. ДТП произошло 14 января в Курском районе, на дороге Курск–Поныри.



Как передает KurskCity.ru, за рулем микроавтобуса был 32-летний водитель. На 5-м километре дороги у «Газели» отвалились задние колеса. Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.

Пострадала 51-летняя пассажирка маршрутки, женщину госпитализировали. Пока неизвестно, находились ли в салоне другие люди. По факту аварии проводится проверка.