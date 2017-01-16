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В Калининграде заработает центр женского здоровья

Его создадут на базе отделения областной клинической больницы

Власти Калининграда рапортуют об активном строительстве центра женского здоровья. Он появится в отделении областной клинической больницы.

По результатам конкурса определен подрядчик на ремонтные работы помещения, в котором разместится центр. По предварительным данным, сумма контракта составляет 1,78 млн рублей.

В центр должен быть поставлен цифровой низкодозный маммограф, который считается самым современным аппаратом для исследования ткани на определение характера опухолевого поражения.

Также предполагается открытие отделения по лечению патологии шейки матки. Для работы будет приглашен врач-онкогинеколог.

По словам главы областного онкологического центра Александра Кравченко, которые приводит ресурс kaliningradfirst.ru, рак молочной железы занимает первое место в структуре заболеваемости злокачественными образованиями в Калининградской области.

Предполагается, что в будущий центр женского здоровья сможет прийти любая женщина и получить обследование и лечение совершенно бесплатно.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В Калининграде заработает центр женского здоровья

Его создадут на базе отделения областной клинической больницы

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