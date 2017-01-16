Мошенники похитили с карт жителей Марий Эл 120 тыс. рублей

В полицию Марий Эл продолжают поступать заявления о незаконном списании денег с банковских карт. В минувшие выходные своих средств лишились пять жителей республики.



В Йошкар-Оле пострадали три человека, которые получили в мессенджере Viber сообщение о списании средств с карты. Потерпевшие перезвонили по указанному номеру, где неизвестные, представившись сотрудниками банка, попросили сообщить конфиденциальные данные. Всего с карт троих граждан было списано порядка 20 тыс. рублей.



Жителю Моркинского района на мобильный телефон пришло сообщение о блокировке карты. Он тоже созвонился с «банковским служащим» и в итоге потерял 96 тыс. рублей. Жертвой такого же мошенничества стала жительница Звениговского района, которая лишилась 4 тыс. рублей.



Как писало ранее ИА «МариМедиа», процент раскрытия таких преступлений составляет порядка 18%.

