Дзюба пошутил, что уедет в Китай, и позвал с собой Кокорина

Футболист санкт-петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба в шутку заявил, что покинет команду и уедет играть за команду из Китая. Об этом спортсмен написал на своей странице в социальной сети Instagram.



Он также отметил, что будет ждать в Китае своего одноклубника Александра Кокорина.

«Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются, уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать», — написал Артем Дзюба. Он также приложил к своему сообщению фотографию, на которой он обнимает нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Очень тяжелое решение принял для себя ,но от таких предложений не отказываются,уезжаю в Китай))спасибо большое моей команде буду по всем скучать,особенно по тебе и жду тебя там @kokorin9 Фото опубликовано Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 16 2017 в 8:03 PST

Таким образом футболист мог пошутить над тем, что в последнее время многие игроки из европейских клубов перешли в китайские команды. В частности, летом бразильский нападающий Халк перешел в «Шанхай СИПГ», а в январе бельгийский полузащитник Аксель Витсель подписал контракт с клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь».