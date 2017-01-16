Дзюба пошутил, что уедет в Китай, и позвал с собой Кокорина

Об этом нападающий «Зенита» написал на своей странице в Instagram
Футболист санкт-петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба в шутку заявил, что покинет команду и уедет играть за команду из Китая. Об этом спортсмен написал на своей странице в социальной сети Instagram.
Он также отметил, что будет ждать в Китае своего одноклубника Александра Кокорина.
«Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются, уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать», — написал Артем Дзюба. Он также приложил к своему сообщению фотографию, на которой он обнимает нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Таким образом футболист мог пошутить над тем, что в последнее время многие игроки из европейских клубов перешли в китайские команды. В частности, летом бразильский нападающий Халк перешел в «Шанхай СИПГ», а в январе бельгийский полузащитник Аксель Витсель подписал контракт с клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
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