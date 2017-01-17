Ле Пен назвала санкции против России глупым методом дипломатии

Антироссийские санкции являются глупым методом дипломатии, их необходимо отменить, считает лидер французской партии «Национальный фронт» и кандидат на должность главы республики Марин Ле Пен.

— Безусловно, я буду выступать за отмену санкций. Они бессмысленны, если только их целью не было разорение французских фермеров. К тому же санкции — это довольно глупый метод в дипломатии, — заявила она в интервью «Известиям».

По мнению лидера «Национального фронта», все страны должны проявлять уважение друг к другу и принимать «компромиссные решения, приемлемые для всех».

— Мы не должны иметь дело с системой, в которой крупные державы навязывают третьим странам, как строптивым детям, свою политику в отношении других государств. Полагаю, что и тут часть политиков Франции продемонстрировала неприемлемую солидарность с Германией в этом вопросе и приверженность немецким приказам, — отметила она.