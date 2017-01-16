Медведев считает абсолютно оправданными затраты на «Филармонию-2»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе церемонии открытия концертного комплекса «Филармония-2» заявил, что считает абсолютно оправданными вложенные в него средства.

По мнению главы российского правительства, возможности этого комплекса внесут значительный вклад в развитие как российской, так и мировой культуры.

«Весь этот комплекс был создан за два года, на реконструкцию, приобретение нового оборудования, ремонт было выделено из бюджета более миллиарда рублей. Рассматриваю такие инвестиции как абсолютно оправданные — это вклад в развитие нашей культуры», — приводит ТАСС слова Дмитрия Медведева.

Он также подчеркнул, что открытие нового комплекса является прекрасным подарком для филармонии, которой в ближайшие дни исполнится 95 лет. Вместе с тем премьер отметил, что с 1940 года концертная организация не получала дополнительных помещений, хотя ее аудитория выросла в разы.