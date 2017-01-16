Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Украина рассмотрит вопрос выдачи паспортов выходцам из Донбасса

Лицам, проживающим на неконтролируемых Киевом территориях Луганской и Донецкой областей, будут оказываться и другие услуги по регистрации актов гражданского состояния

Украина рассмотрит вопрос предоставления новых паспортов выходцам из Донбасса.

Об этом говорится в «Плане мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия», опубликованном сегодня, в понедельник, 16 января, на сайте правительства Украины.

Кроме того, другие министерства и ведомства также получили поручения об урегулировании особенностей хозяйственной деятельности на неконтролируемой территории, сообщает ТАСС.

Помимо прочего, данные распоряжения призваны урегулировать многие аспекты отношений между официальным Киевом и жителями непризнанных ЛНР и ДНР, которые хотят остаться в юридическом поле Украины.

Читайте также: Киев заявил, что вернет контроль над Донбассом в 2018 году

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Украина рассмотрит вопрос выдачи паспортов выходцам из Донбасса

Лицам, проживающим на неконтролируемых Киевом территориях Луганской и Донецкой областей, будут оказываться и другие услуги по регистрации актов гражданского состояния

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке