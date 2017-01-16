Украина рассмотрит вопрос выдачи паспортов выходцам из Донбасса

Украина рассмотрит вопрос предоставления новых паспортов выходцам из Донбасса.

Об этом говорится в «Плане мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия», опубликованном сегодня, в понедельник, 16 января, на сайте правительства Украины.

Кроме того, другие министерства и ведомства также получили поручения об урегулировании особенностей хозяйственной деятельности на неконтролируемой территории, сообщает ТАСС.

Помимо прочего, данные распоряжения призваны урегулировать многие аспекты отношений между официальным Киевом и жителями непризнанных ЛНР и ДНР, которые хотят остаться в юридическом поле Украины.

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