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Международный арбитраж отклонил иск компании Дерипаски к Черногории

Central European Aluminium Company должна будет выплатить правительству страны €288 тыс. за нарушения по инвестициям

Иск к Черногории Central European Aluminium Company (CEAC), которая принадлежит En+ Group Олега Дерипаски, отклонен Международным арбитражем UNCITRAL в Вене, компанию обязали выплатить €288 тыс. за нарушение обязательств по инвестициям, сообщает минфин страны.

Министерство отметило, что претензии CEAC против правительства Черногории отклоняются, это решение является окончательным. CEAC должна будет заплатить €259 тыс. из-за нарушения обязательств по инвестициям и еще €29 тыс. за несоблюдение правил отчетности, передает ТАСС.

На обе суммы предусмотрено начисление пеней с 30 января 2015 года.

Иски компании Дерипаски были поданы после того, как принадлежащий ему комбинат Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP) был объявлен правительством страны банкротом и продан за €29 млн. Задолженность KAP на тот момент оценивалась примерно в €350 млн. CEAC настаивает, что Черногория не выполнила обязательства по поставкам электроэнергии на комбинат.

CEAC также подала еще один иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Компания настаивает, что власти страны нарушили соглашение с Кипром (где были зарегистрированы активы) о защите инвестиций, экспроприировав активы. ICSID отказался от рассмотрения иска.

В декабре 2016 года Дерипаска уже как физическое лицо подал иск против Черногории. Он обвинил власти в незаконной экспроприации активов. Дерипаска потребовал разбирательства по правилам Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL) с учетом подписанного Россией и Югославией в 1995 году инвестиционного соглашения.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Международный арбитраж отклонил иск компании Дерипаски к Черногории

Central European Aluminium Company должна будет выплатить правительству страны €288 тыс. за нарушения по инвестициям

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