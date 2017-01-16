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Сеть «Детский мир» планирует разместить 30% акций

К IPO будут предложены ценные бумаги руководства и владельцев компании

Сеть «Детский мир» планирует разместить 30% существующих акций, в основном владельцев компании.

Об этом СМИ заявили источники, близко знакомые с ситуацией.

При этом главный владелец «Детского мира» — АФК «Система» — сохранит стратегический контроль над компанией, сообщает Reuters.

При этом к IPO будут предложены акции, принадлежащие «Системе», Российско-китайскому инвестиционному фонду, а также некоторым членам руководства компании и акционерам.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Сеть «Детский мир» планирует разместить 30% акций

К IPO будут предложены ценные бумаги руководства и владельцев компании

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