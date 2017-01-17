Государственный суд Эстонии отказал в праве указывать в паспорте отчество, отклонив соответствующую жалобу на решение суда низшей инстанции.

Об этом заявил правозащитник Мстислав Русаков.

«Решение Государственного суда было ожидаемым, но вместе с тем это та последняя внутри страны инстанция, пройти которую было необходимо для подачи жалобы в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации», — цитирует ТАСС правозащитника.

Он добавил, что в ближайшее время подаст соответствующую жалобу в международную организацию.

Ранее Русаков попытался обжаловать отказ департамента полиции и погранохраны вписать отчество в паспорт гражданина Эстонии в Таллинском окружном суде.

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