Правозащитник Мстислав Русаков намерен обжаловать решение властей страны в ООН
Государственный суд Эстонии отказал в праве указывать в паспорте отчество, отклонив соответствующую жалобу на решение суда низшей инстанции.
Об этом заявил правозащитник Мстислав Русаков.
«Решение Государственного суда было ожидаемым, но вместе с тем это та последняя внутри страны инстанция, пройти которую было необходимо для подачи жалобы в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации», — цитирует ТАСС правозащитника.
Он добавил, что в ближайшее время подаст соответствующую жалобу в международную организацию.
Ранее Русаков попытался обжаловать отказ департамента полиции и погранохраны вписать отчество в паспорт гражданина Эстонии в Таллинском окружном суде.
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