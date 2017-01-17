Олланд ответил Трампу на критику ЕС и НАТО

Президент Франции Франсуа Олланд подверг критике заявления избранного президента США Дональда Трампа о несостоятельности политики Европы в сфере миграции и о НАТО как «устаревшей организации».

Олланд отметил, что Европа будет всегда ориентироваться на трансатлантическое сотрудничество, но решения принимать самостоятельно, преследуя свои интересы и сообразно собственным ценностям, передает «РИА Новости».

Президент Франции добавил при этом, что Европа «не нуждается в советах извне». Олланд считает, что НАТО устареет тогда, «когда устареют угрозы».

Ранее в интервью европейским СМИ Дональд Трамп заявил, что считает НАТО устаревшей организацией, критически относится к миграционной политике канцлера ФРГ Ангелы Меркель и уважает выбор Великобритании выйти из Евросоюза.

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