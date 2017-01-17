Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Олланд ответил Трампу на критику ЕС и НАТО

Президент Франции заявил, что Европа не нуждается в советах извне

Президент Франции Франсуа Олланд подверг критике заявления избранного президента США Дональда Трампа о несостоятельности политики Европы в сфере миграции и о НАТО как «устаревшей организации».

Олланд отметил, что Европа будет всегда ориентироваться на трансатлантическое сотрудничество, но решения принимать самостоятельно, преследуя свои интересы и сообразно собственным ценностям, передает «РИА Новости».

Президент Франции добавил при этом, что Европа «не нуждается в советах извне». Олланд считает, что НАТО устареет тогда, «когда устареют угрозы».

Ранее в интервью европейским СМИ Дональд Трамп заявил, что считает НАТО устаревшей организацией, критически относится к миграционной политике канцлера ФРГ Ангелы Меркель и уважает выбор Великобритании выйти из Евросоюза.

Читайте также:

«Всё идет к конфликту ДональдаТрампа и Ангелы Меркель»

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Олланд ответил Трампу на критику ЕС и НАТО

Президент Франции заявил, что Европа не нуждается в советах извне

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке