Мосгорстат: столица вернулась к докризисной инфляции

Она замедлилась более чем вдвое, до 6,2% в годовом исчислении
Инфляция в Москве к концу 2016 года затормозилась в годовом исчислении до 6,2%
— уровня докризисного 2013 года, сообщает anrt.info со ссылкой на данные Мосгорстата.
При этом она оказалась на 0,8 процентного пункта выше среднего показателя по стране.
В конце 2015 года годовая инфляция в столице была более чем вдвое выше текущего уровня и составляла 14,2%.
«Потребительские цены на товары и услуги повысились на 6,2% <...>, в том числе на продовольственные товары
—
на 4,8%, непродовольственные товары и платные услуги
—
на 6,9%»,
—
приводит Мосгорстат цифры за декабрь 2016 года.
Для сравнения, в конце 2015 года в Москве рост цен на продукты в годовом исчислении составлял 15,4%, непродовольственные товары
—
14,1%.