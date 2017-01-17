Мосгорстат: столица вернулась к докризисной инфляции

Инфляция в Москве к концу 2016 года затормозилась в годовом исчислении до 6,2% — уровня докризисного 2013 года, сообщает anrt.info со ссылкой на данные Мосгорстата.



При этом она оказалась на 0,8 процентного пункта выше среднего показателя по стране.



В конце 2015 года годовая инфляция в столице была более чем вдвое выше текущего уровня и составляла 14,2%.



«Потребительские цены на товары и услуги повысились на 6,2% <...>, в том числе на продовольственные товары — на 4,8%, непродовольственные товары и платные услуги — на 6,9%», — приводит Мосгорстат цифры за декабрь 2016 года.



Для сравнения, в конце 2015 года в Москве рост цен на продукты в годовом исчислении составлял 15,4%, непродовольственные товары — 14,1%.

