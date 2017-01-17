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Скончался последний человек, побывавший на Луне

Американский астронавт Юджин Сернан ушел на 83 году жизни

Скончался последний человек, побывавший на Луне – американский астронавт Юджин Сернан.

Об этом заявило американское космическое ведомство (NASA) в своем Twitter.

«Мы опечалены кончиной ушедшего в отставку астронавта Юджина Сернана, последнего человека, ходившего по лунной поверхности», – цитирует ТАСС сообщение агентства.

Сернан побывал на Луне в рамках миссии «Аполлон-17» в декабре 1972. На поверхности спутника Земли астронавты провели 75 часов.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Скончался последний человек, побывавший на Луне

Американский астронавт Юджин Сернан ушел на 83 году жизни

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