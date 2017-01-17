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Вторник,
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МЭР предложил упростить процедуру банкротства граждан

Министерство считает, что объявление физлиц неплатежеспособными может состояться быстрее и без участия арбитражного управляющего

Минэкономразвития подготовило законопроект, предлагающий ускорить и сделать более дешевой процедуру банкротства для граждан, которые смогут объявлять себя неплатежеспособными без участия арбитражного управляющего.

Как рассказал «Известиям» федеральный чиновник, знакомый с ходом подготовки законопроекта, документ позволит существенно сократить издержки. Факт подготовки этой инициативы подтвердили в МЭР, а Минфин уже заявил о готовности поддержать ее. В то же время юристы отнеслись неодобрительно, так как нововведение грозит лишить их клиентов.

Нынешнее законодательство предполагает, что по долгам можно не платить, имея задолженность более полумиллиона и срок просрочки по кредиту в три месяца. В то же время сам процесс признания банкротства проходит при участии юридических посредников и обходится недешево.

— Процедура стоит в районе 150 тыс. рублей. Понятно, что это очень дорого. Поэтому Минэкономразвития предусмотрело, что в ряде случаев человек сможет не нанимать арбитражного управляющего и получит возможность банкротиться за свой счет, — рассказал «Известиям» федеральный чиновник.

Он также отметил, что МЭР рассматривает и другие инициативы по удешевлению банкротства, но не привел примеров.

В МЭР подтвердили подготовку законопроекта и отметили, что в нынешнем виде банкротство ставит в еще более тяжелое положение должников, у которых и так нет средств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минэкономразвития подготовило новый законопроект о несостоятельности физических лиц

Известия // вторник, 17 января 2017 года

МЭР предложил упростить процедуру банкротства граждан

Министерство считает, что объявление физлиц неплатежеспособными может состояться быстрее и без участия арбитражного управляющего

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