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Запущенная с Плесецка ракета «Тополь-М» поразила цель на Камчатке

Пуск производился с целью подтверждения летных и тактических характеристик этой межконтинентальной ракеты

С космодрома Плесецк был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М» шахтного базирования, ракета успешно поразила условную цель на Камчатке, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что пуск производился совместным боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил, сообщает Минобороны.

«Учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка. Целью данного пуска явилось подтверждение стабильности летно-технических характеристик МБР данного типа», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

МБР «Тополь-М», испытания которой начались еще 1994 году, разработана Московским институтом теплотехники и является первым комплексом, созданным целиком силами российского военно-промышленного комплекса. Принята на вооружение в 2000 году. Тактико-технические характеристики «Тополь-М» были существенно улучшены в сравнении с ее предшественником  - комплексом «Тополь».

Дальность полета ракеты – 11 тыс. км, вес забрасываемого груза – 1,2 тонны. Разработана в двух версиях – шахтном и мобильном.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Запущенная с Плесецка ракета «Тополь-М» поразила цель на Камчатке

Пуск производился с целью подтверждения летных и тактических характеристик этой межконтинентальной ракеты

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