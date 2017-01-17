Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Рябков сравнил политиков США с персонажами «Тараканища» Чуковского

Замглавы МИД РФ констатировал, что американские чиновники сами запугали себя «российской угрозой»

Конгрессмены США запугали себя тенью российской угрозы, утратили ощущение реальности и похожи больше на персонажей сказки Корнея Чуковского «Тараканище», заявил в ООН замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что поведение американских СМИ и политиков вызывает у него настоящий шок из-за того, насколько спекулятивно обыгрывается тема контактов кого-либо из российских представителей с кем бы то ни было. По словам Рябкова, даже видавшие виды ветераны Капитолийского холма поддались этой тенденции и невероятно запугали себя тенью российской угрозы, передает ТАСС.

В этой связи он процитировал фразу из сказки Корнея Чуковского «Тараканище»: «Волки от испуга скушали друг друга».

«Это то, что происходит среди многих деятелей на Капитолии. Это было бы смешно, если бы не было так грустно», — добавил Рябков.

Как отметил замглавы МИД России, согласно Венской конвенции, дипломаты имеют право всеми способами выяснять события и обстоятельства в стране пребывания без того, чтобы факт их контактов в месте работы за границей воспринимался как что-то из ряда вон выходящее. Поэтому, по его словам, американские представители, вся работа которых связана с проведением встреч и переговоров, «полностью утратили чувство реальности», раз называют подобные действия ненормальными.

Касаясь темы действий и заявлений избранного президента США Дональда Трампа, Рябков отметил, что Россия будет судить не по словам, а по делам. Он призвал подождать окончания нынешнего стартового периода. При этом Рябков отметил, что пока не наблюдает каких-либо зазоров между высказываниями и позициями, ранее озвученными Трампом.

Читайте также:

Рябков: Россия не обсуждает с США критерии отмены санкций

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Рябков сравнил политиков США с персонажами «Тараканища» Чуковского

Замглавы МИД РФ констатировал, что американские чиновники сами запугали себя «российской угрозой»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке